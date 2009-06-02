Попит на трактори харківського виробництва є лише за кордоном
Розповів Володимир Бабаєв
Цього року Харківський тракторний завод продав всього 300 машин, причому все за кордон.
Про це розповів перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Бабаєв.
«Безумовно, світова криза помітно погіршила ситуацію на підприємстві – різко скоротилася кількість замовлень, впала зарплата співробітників. Зараз середня зарплата на заводі складає 1200 гривень, хоча ще минулого року вона була близько 2300 гривень, - сказав Володимир Бабаєв. - Образливіше всього, що продукція підприємства зараз йде виключно за межі України – до Росії, Білорусі, Казахстану. Раніше весною українські споживачі купували приблизно третину вироблених тракторів, а в нинішньому році за весь посівний сезон не було куплено жодного. Усього ж в 2009 році було продано близько 300 машин».
За словами голови профспілки ХТЗ Валерія Дейнеки, співробітники підприємства дуже стурбовані ситуацією, що склалася, й виказують подив з приводу того, що українські аграрії перестали купувати вітчизняні трактори, а профільні міністерства не реалізують програм підтримки українських виробників сільгосптехніки.
«Люди боротимуться за свій завод і вже в найближчий четвер збираються вийти на акцію протесту під стіни обласної адміністрації», - повідомив він.
Володимир Бабаєв нагадав про обіцянку уряду допомогти заводу.
«У березні нинішнього року нам вдалося переконати прем’єр-міністра в необхідності придбання по лізингових схемах 700 тракторів ХТЗ. На жаль, це доручення глави Уряду дотепер не реалізовано, - сказав Володимир Бабаєв. - На цьому тижні керівник області планує ще раз звернутися до прем’єр-міністра, а також до Міністерства аграрної політики і Мінпромполітики, щоб ХТЗ зміг, нарешті, реалізовувати свою продукцію на території України».