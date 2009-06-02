БЮТ і ПР не зупинить навіть відставка Ющенка?

Навіть заява про відставку президента не зупинить об`єднання БЮТ і ПР заради внесення змін до Конституції.

Такий висновок можна зробити зі слів регіонала Нестора Шуфрича в коментарі каналу "Рада".

Коментуючи чутки, що президент може розпустити Раду або сам подати у відставку, що унеможливити внесення змін до Конституції БЮТ і ПР, Шуфрич заявив, що "з точки зору Конституції до президентських виборів раду розпустити вже не можливо".

"Щодо написання ним заяви про відставку, то я не думаю, що Україні так поталанить, що він піде достроково", - заявив Шуфрич.

"З іншого боку, це навряд чи зупинить ті процеси, які мають забезпечити прозору і відповідальну систему влади і мінімізувати кризу. Навіть, якщо Ющенко напише заяву і оголосить її в парламенті, то вже заради цього ці процеси треба було почати", - заявив він.

"У країні існує двовладдя, а на справді це безвладдя. Можна було б до цього ставитися філософськи, якби не криза, яку ми відчуваємо", - зазначив регіонал.

"Ми змушені знову шукати компроміси щодо створення такої системи влади, яка сприятиме подолати кризу. Будемо відверті – всі рішення уряду, погані чи добрі, блокуються Ющенком. І антикризові закони, ухвалені лише завдяки голосам Партії регіонів. Більше того, ми кілька разів долали вето президента на антикризові закони, - нагадав депутат.

За словами Шуфрича, як обирати президента – питання другорядне.

"Тут у нас є внутрішнє складне питання – Віктор Федорович Янукович має право бути обраним всенародно президентом, бо в нього це вкрали у 2004 році. Але багато моїх колег і я особисто підтримую пропозицію уникнути протистояння на президентських виборах, а після них проведення дострокових парламентських, які захоче провести президент", - заявив депутат.

Українська правда