БЮТ і ПР розподілили портфелі: Тимошенко здасть Луценка? (список)

БЮТ і ПР розподілили повноваження в уряді. "Українська правда", зсилаючись на джерела, стверджує, що на даний момент відомо шість міністерств, остаточно віднесених до квоти Партії регіонів:

- Міністерство юстиції

- Міністерство транспорту і зв`язку

- Міністерство аграрної політики

- Міністерство вугільної промисловості

- Міністерство охорони здоров`я

- Міністерство культури і туризму.

З кандидатур, що претендують на ці посади, відома тільки одна: главою Мінтрансу парламентерії від ПР бачать Василя Джарти.

МЗС і Міноборони автоматично переходять до Партії регіонів.

Шість відомств, що остаточно перейшли до БЮТ:

- Міністерство внутрішніх справ;

- Міністерство економіки;

- Міністерство фінансів;

- Міністерство палива і енергетики;

- Міністерство промислової політики;

- Міністерство праці і соціальної політики.

У разі реалізації всього сценарію зі створення коаліції Соборності і Відродження, МВС може стати проблемою. Очевидно, і це підтверджують джерела, що регіонали в ультимативній формі вимагають відставки Юрія Луценка.

З одного боку, для Юлії Тимошенко це не принципове питання. Більш того, за словами тих же джерел, одним з претендентів на місце Юрія Луценка прем`єр-міністр вже називала Олександра Турчинова.

Проте, єдине, що стримує лідера БЮТ від капітуляції в цьому питанні перед регіоналами, – це вихід з коаліції 13 членів "Народної самооборони".

Серед нововведень, за словами джерел, збільшення кількості віце-прем`єрів: у складі нового уряду їх буде вісім (!) і вони будуть порівну розподілені між Партією регіонів і БЮТ.

Відомо лише, що серед восьми віце-прем`єрів можуть опинитися Андрій Клюєв, Борис Колесников і Петро Порошенко.

Порошенко може пройти за квотою БЮТ, щоб поєднувати посаду віце-прем`єра з виконанням обов`язків, за різними версіями, міністра фінансів або міністра економіки.

А ось Бориса Колесникова відразу декілька джерел називають можливим куратором агропромислового комплексу.

За останньою інформацією навколо АПК вже зріє конфлікт – представники блоку Литвина ще до початку остаточних переговорів натякнули, що це їх сфера впливу, чим викликали обурення серед регіоналів.

Також імовірно на посаду голови Національного банку України (квота президента) претендуватиме Микола Азаров. Ще одна хороша новина для пана Азарова: майбутня коаліція має намір запровадити новий податковий кодекс його авторства, написаний ще в 2006 році.

Національний банк – єдина посада в економічному блоці, яка буде віддана Партії регіонів. Решта всіх економічних посад відходить до БЮТ.

Поки повністю відсутня інформація про те, як можуть бути розподілені шість міністерств, що залишилися: Міністерство освіти, Міністерство регіонального розвитку, Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту, Міністерство охорони навколишнього середовища, Міністерство з питань житлово-комунального господарства і МНС.