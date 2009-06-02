«АероСвіт» сьогодні почне польоти за маршрутом Київ–Харків

Авіакомпанія «АероСвіт» сьогодні починає виконувати регулярні польоти на першому Ан-148 на маршруті Київ–Харків–Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ перед вильотом літака з аеропорту «Бориспіль».

«Сьогоднішній день є знаковим в авіації України», – сказав міністр.

За його словами, поставлена мета створити серію не менш як 80 Ан-148 для обслуговування внутрішніх рейсів.

«За своїми параметрами цей літак відповідає найсучаснішим вимогам», – відзначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Міністр також повідомив, що другий літак буде готовий до кінця року і планується поставити його на рейси авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Третій літак, за словами Й.ВІНСЬКОГО, за попередніми даними, буде готовий на початку 2010 року.

За словами заступника міністра транспорту й зв`язку – керівника Державіаадміністрації Олександра ДАВИДОВА, планується, що літаки поставлятимуться по черзі «АероСвіту» і МАУ.

Він відзначив, що компанія «Лізінгтехтранс» замовила всього 6 літаків, які пропонуються в лізинг, чотири з них вже проплачено. Розмір проплаченої суми становить близько 500 млн. грн.

У свою чергу, генеральний директор «АероСвіту» Костадін БОТЄВ повідомив, що перший місяць літак літатиме тільки на рейсі Київ–Харків для його вивчення і зробить невелику перерву для участі у виставці в Ле-Бурже (Франція).

З 1 липня ц.р. планується додати другий рейс на день – або до Сімферополя, або до Львова, або до Одеси.

Водночас, К.БОТЄВ наголосив, що ці літаки ефективні, коли літають щонайменше тричі на день, аби їх наліт становив 250 годин на місяць.

Довідка УНІАН. Літаки сімейства Ан-148 призначені для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і близькомагістральних авіалініях.

Ан-148 - регіональний реактивний літак нового покоління, його базовий варіант призначений для перевезення до 80 пасажирів на дальність до 5,1 тисячі км.

Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником, який оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує більш як 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних – до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі і Бангкок, а також забезпечує доставку пасажирів до найбільших адміністративних і регіональних центрів України.