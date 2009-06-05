Двоє дітей постраждали в ДТП
15:20, 05 червня 2009Харьків
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На вулиці Якіра автомобіль Hyundai під управлінням 36-річного водія наїхав на дитину.
Як повідомили в міському відділі ДАІ, 10-річного хлопчика з переламом ключиці доставили до Харківської обласної лікарні швидкої і невідкладної допомоги.
Ще одна аварія трапилася учора увечері. На вулиці Клочківській у районі перетину з вулицею 23-го Серпня невідомий автомобіль збив 7-річного хлопчика. Із закритим переламом гомілки дитину відправили до лікарні.
Водій з місця події поїхав. Очевидців ДТП правоохоронці просять звертатися за телефонами 707-01-02, 707-01-04, 707-01-06 або 102.
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