Двоє дітей постраждали в ДТП

На вулиці Якіра автомобіль Hyundai під управлінням 36-річного водія наїхав на дитину.

Як повідомили в міському відділі ДАІ, 10-річного хлопчика з переламом ключиці доставили до Харківської обласної лікарні швидкої і невідкладної допомоги.

Ще одна аварія трапилася учора увечері. На вулиці Клочківській у районі перетину з вулицею 23-го Серпня невідомий автомобіль збив 7-річного хлопчика. Із закритим переламом гомілки дитину відправили до лікарні.

Водій з місця події поїхав. Очевидців ДТП правоохоронці просять звертатися за телефонами 707-01-02, 707-01-04, 707-01-06 або 102.

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