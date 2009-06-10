У Харкові можуть виникнути страйки працівників Міськелетротрансу
10:20, 10 червня 2009Харьків
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Водовозов: і неодноразові
|Євген ВОДОВОЗОВ
Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту транспорту і зв`язку Євгена ВОДОВОЗОВА.
Він зазначив, що покрити таку суму заборгованості на сьогодні для міста - це непосильний фінансовий тягар. Він повідомив, що харківська влада продовжує писати в Кабінет міністрів України листи з вимогами збільшити відрахування на проїзд пільговиків у міському транспорті, але поки все залишиться на рівні відписок.
За даними Є.ВОДОВОЗОВА, держава сьогодні сплачує всього 12-15 % від необхідної суми. Тому він не виключає, що акції протесту працівників сфери елетротранспорту ще повторюватимуться неодноразово.
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