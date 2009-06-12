Євро подорожчало

Харків. 12 червня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,61 грн./дол., продають – по 7,66 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара майже не змінився порівняно з 11 червня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі доларів коливаються в межах 7,58-7,645 грн./дол., з продажу – 7,645-7,69 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи знизився порівняно з 11 червня і становить 10,61/10,79 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,45-10,70 грн./євро, з продажу – у межах 10,73-10,85 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні трохи підвищився порівняно з 11 червня і становить у середньому 0,2342 грн./рубль, продажу – знизився на 0,6%, до 0,2508 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,195-0,242 грн./рубль, щодо продажу – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,62 грн./дол., продають – по 7,65 грн./дол. (курс майже не змінився відучора).

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,66 грн./євро, продажу – 10,81 грн./євро (курс трохи змінився відучора).

Курс купівлі російського рубля в київських банках трохи знизився порівняно з 11 червня і становить у середньому 0,2320 грн./рубль, продажу – знизився на 0,7% - до 0,2530 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,60/7,66 грн., євро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,55/7,70 грн., євро – 10,40/10,95 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,61/7,65 грн., євро – 10,69/10,79 грн., рубль – 0,235/0,25 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 червня, становить: гривні до долара США – 7,6103, до євро – 10,630828, до російського рубля – 0,24619.