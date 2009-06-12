У Харкові судитимуть хабарника

Харків. 12 червня. УНІАН. Прокуратура області передала до суду справу щодо вимагання хабара начальником відділу Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-служби прокуратурі, кошти у сумі 1200 доларів посадовець вимагав за розгляд та погодження об’єкту будівництва на земельній ділянці в м. Харкові.

Посадовцю пред’явлено звинувачення у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України, - отримання посадовою особою хабара за виконання в інтересах хабародавця будь-яких дій з використанням посадового становища.

Прокуратурою затверджено обвинувальний висновок у цій кримінальній справі, яку скеровано до суду для розгляду по суті.