Земляк намагався вивези з України $1,4 млн.

Харків. 17 червня. УНІАН. У ході проведення спільних спеціальних заходів співробітники СБУ, митники та прикордонники вилучили значну кількість прихованої валюти - 1,4 млн. доларів та 1 млн. російських рублів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної митної служби, валюту було виявлено на митному посту «Гоптівка» (Харківська область) під час проведення митного контролю автомобіля «Шевроле Лачетті», який переміщувався з України до Росії під керуванням харків`янина. Пакунки з грошима знаходились у задніх дверях під обшивкою автомобіля.

Наразі інспектори Харківської митниці склали протокол про порушення митних правил за ознаками статті 352 Митного кодексу України - дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Вирішується питання щодо порушення кримінальної справи.