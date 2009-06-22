Завтра Харків відвідає Янукович
14:56, 22 червня 2009Харьків
0 0
Програма перебування
Харків. 22 червня. УНІАН. Лідер Партії Віктор ЯНУКОВИЧ 23 червня здійснить одноденний робочий візит до Харкова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації Партії регіонів, В.ЯНУКОВИЧ планує відвідати, зокрема, стадіон «Металіст» і завод «ФЕД».
У другій половині дня В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у партійних зборах обласної парторганізації Партії регіонів, а також поспілкується з журналістами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter