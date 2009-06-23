Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,6 - 7,68 грн.

Харків. 23 червня. УНІАН. На 23 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,68 грн.), євро - 10,5 грн. (10,68 грн.), Базис - 7,64 (7,67), 10,54 (10,67), Меркурій - 7,63 (7,7), 10,55 (10,7), Реал-банк - 7,64 (7,68), 10,54 (10,58) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 23 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.0300 (на 22 червня – 761.6800) 100 EUR – 1054.6354 (на 22 червня – 1061.1726) 10 RUR – 2.4360 (на 22 червня – 2.4449).

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