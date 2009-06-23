Фельдман подарує музею Ханенків 12 окімоно

Харків. 23 червня. УНІАН. З нагоди ювілею Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків колекціонер, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН подарує музею 12 окімоно з власної колекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, предмети, що передаються О.ФЕЛЬДМАНОМ до музею, представляють мистецтво японських та китайських різьбярів кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.

В українських музеях окімоно – японська мініатюрна скульптура, вирізана з кістки або відлита з бронзи, – представлена лише поодинокими взірцями. Навіть найзначніша вітчизняна східна колекція - Музею Ханенків - до сьогодні мала лише кілька подібних екземплярів.

В цьому контексті завідувачка відділом мистецтва Сходу музею Галина БІЛЕНКО відзначила, що факт підтримки державного музею приватними колекціонерами не може не тішити, і те, що давно стало нормою на Заході, поступово вкорінюється й в Україні.

В повідомленні також зазначається, що О.ФЕЛЬДМАН збирає окімоно уже понад 15 років, і за його задумом, перший внесок до колекції Музею Ханенків має продемонструвати жанрове розмаїття мініатюрної пластики Сходу.

Сьогодні найяскравіші зразки окімоно знаходяться у Національному музеї в Токіо, лондонському Музеї Вікторії та Альберта, краківському Центрі японського мистецтва та інших великих музеях та приватних збірках.