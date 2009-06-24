Харків’янин Шевчук очолив «умираючу» партію

Харків. 23 червня. УНІАН. 20 червня за ініціативи Центрального Комітету партії було скликано VII з`їзд партії "Російсько-український Союз" (РУСЬ). До порядку денного з`їзду було включено питання про зміну вищого партійного керівництва, ухвалення нової програми, статуту та символіки партії, а також про зміну назви партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, причиною скликання з`їзду стала глибока системна криза, що охопила всі сторони партійного життя "Російсько-українського Союзу". "Неодноразові заклики членів Центрального Комітету до голови партії Івана СИМОНЕНКА вжити невідкладні та екстрені заходи для виходу з партійної кризи, що неухильно поглиблюється, ні до чого не привели. Більше того, І.СИМОНЕНКО не тільки не спробував зупинити негативні процеси в партії, але і поглибив їх спробою її розколу", - відзначає прес-служба партії.

"Його небажання займатися партійним будівництвом, а також деструктивні дії, направлені на руйнування партійної єдності, були рішуче засуджені більшістю членів ЦК, який на своєму засіданні поставив питання про негайне переобрання голови партії", - говориться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, делегати VII з`їзду новим лідером партії одноголосно обрали члена Харківської обласної партійної організації Дениса ШЕВЧУКА.

У своєму виступі новообраний лідер партії заявив, що «вмираюча партія, щоб подолати внутріпартійну кризу, повинна зважитися на революційні кроки. Ми повинні дивитися в майбутнє, де головною метою є будівництво принципово нової країни шляхом демократичної зміни соціально-політичної і економічної системи України, а також трансформації її конституційного ладу відповідно до інтересів всього народу України».

Також з`їзд одноголосно ухвалив рішення про внесення змін у назву партії. У результаті всі делегати з`їзду одноголосно затвердили назву - партія «РУСЬ».

З`їзд ухвалив рішення і про зміну програми та статуту партії, була затверджена партійна символіка, що включає символ, прапор і гасло.

У роботі з`їзду взяли участь 137 делегатів від місцевих організацій партії «Російсько-український Союз» (РУСЬ).