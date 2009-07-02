«Металіст» піднявся в рейтингу IFFHS

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала оновлений рейтинг провідних клубів планети. Перші місця зайняли переможець і фіналіст Ліги чемпіонів іспанська «Барселона» і англійський «Манчестер Юнайтед», що набрали по 315 очок. На третьому місці знаходиться лондонський «Челсі».

Донецький «Шахтар» втратив одну позицію і тепер займає сьоме місце. Строчкою нижче розмістилося київське «Динамо», яке також опустилося на однією позицією.

Харківський «Металіст» піднявся на одну позицію і тепер на 43-му місці в рейтингу. Суперник «Динамо» у Суперкубку України – полтавська «Ворскла» – втратила 11 строчок і тепер 192-а. «Дніпро» і «Таврія» знаходяться в третій сотні клубів: 300-е і 346-е місця відповідно.

Нагадаємо, у рейтингу IFFHS враховуються всі результати, показані клубами за останні 12 місяців: у національних кубках, чемпіонатах, континентальних і міжконтинентальних змаганнях. При цьому враховується ранг змагань. Наприклад, перемога в єврокубковому матчі приносить команді 14 балів, а перемога в національному чемпіонаті – максимум 4.

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