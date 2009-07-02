Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,76 грн./дол., продають – по 7,83 грн./дол. Курс купівлі/продажу американської валюти підвищився на 0,5% порівняно з 1 липня.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,70-7,80 грн./дол., з продажу – 7,77-7,88 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,6% порівняно з 1 липня і становить 10,88 грн./євро, продажу – на 0,7% - до 11,08 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,73-10,97 грн./євро, з продажу – в межах 10,95-11,21 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні підвищився на 0,4% порівняно з 1 липня і становить в середньому 0,2365 грн./рубль, продажу – трохи підвищився, до 0,2506 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,249 грн./рубль, з продажу – 0,245-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,77 грн./дол., що на 0,5% дорожче, ніж учора, продають – по 7,84 грн./дол., також на 0,5% дорожче.

Середній курс покупки євро в київських банках становить 10,88 грн./євро, що на 0,4% дорожче порівняно з 1 липня, продажу – 11,08 грн./евро, на 0,7% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках зменшився на 1,8% порівняно з 1 липня, і складає в середньому 0,2303 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,8%, до 0,2538 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,75/7,80 грн., євро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,77 грн., євро – 10,60/11,30 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,73/7,79 грн., євро – 10,83/10,97 грн., рубль – 0,245/0,248 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 2 липня, становить: гривні до долара США – 7,6395, до євро – 10,768639, до російського рубля – 0,24493.