Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,63 - 7,72 грн.

Харків. 10 липня. УНІАН. На 10 липня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,68 грн. (продаж - 7,8 грн.), євро - 10,6 грн. (10,9 грн.), Базис - 7,68 (7,77), 10,7 (10,88),Меркурій - 7,63 (7,75), 10,65 (10,86), Реал-банк - 7,72 (7,78), 10,72 (10,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 10 липня Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 762.2400 (на 9 липня – 762.4500) 100 EUR – 1066.3738 (на 9 липня – 1059.8817) 10 RUR – 2.3904 (на 9 липня – 2.3990).

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