Польща не міняє друзів по Євро-2012

Харків. 10 липня. НІАН. Польща не планує міняти Україну на іншого партнера по організації та проведенню матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив польським журналістам глава польського уряду Дональд ТУСК, який сьогодні в Києві бере участь у третьому засіданні українсько-польського комітету у справах підготовки та проведення фіналу Євро-2012.

«... Буду запевняти українську сторону, що з нашої точки зору нічого не змінилося – хочемо разом з Україною підготувати чемпіонат Європи», - сказав Д.ТУСК, слова якого цитує компанія PL.2012, що координує підготовку Польщі до Євро-2012.

Д.ТУСК запевнив, що Польща ретельно підготується до чемпіонату і висловив сподівання, що Україна, яка зараз потерпає від наслідків світової економічної кризи, теж встигне на належному рівні підготуватися до Євро-2012.

«В інтересі регіону, Польщі та України є те, аби цей проект ми разом довели до кінця», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна та Польща виграли право на проведення Євро-2012 в квітні 2007 року.

З того часу не припиняються спекуляції, що українці з поляками не встигнуть підготуватись, і УЄФА передасть право на проведення чемпіонату іншим країнам.