Мінтранс має поспішати з аеропортами до Євро-2012

Харків. 10 липня. УНІАН. Міністерство транспорту і зв`язку в рамках підготовки України до Євро-2012 до кінця липня ц.р. має подати на розгляд УЄФА плани тимчасових терміналів в аеропортах.

Як повідомляє УНІАН прес-служба міністерства, про це йшлося на нараді в міністерстві за участю Федерації футболу України (ФФУ).

Згідно з повідомленням, до 31 липня ц.р. потрібно надати УЄФА концептуальні плани тимчасових терміналів і до 30 жовтня – конкретні плани, які переконають УЄФА, що аеропорти України забезпечать необхідну пропускну спроможність.

Як пояснив директор виконавчої дирекції «Євро-2012» ФФУ Іван ФЕДОРЕНКО, згідно з методикою УЄФА в розрахунок пропускної спроможності аеропортів приймаючих міст включені тільки діючі термінали і допоміжні аеропорти. «Роль тимчасових терміналів дуже важлива. Необхідно підтвердити УЄФА, що тимчасові термінали працюватимуть не гірше за капітальні споруди», – зазначив І.ФЕДОРЕНКО. Під час обговорення можливих варіантів планування тимчасових терміналів наголошувалося, що при будівництві необхідно врахувати оптимальне використання їх площ після завершення чемпіонату Євро-2012.

У свою чергу, голова Державіаадміністрації Олександр ДАВИДОВ підкреслив, що аеропорти – це комплекс, який потребує чітко скоординованої роботи на всіх рівнях прибуття, проходження контролю і відправки пасажирів. «Необхідно організувати все так, аби процедура проходження пасажирами формальностей здійснювалася безпечно, швидко і під постійним контролем», – сказав він. Крім того, А.Давидов порадив керівникам аеропортів звернути увагу на устаткування, яке застосовується в аеропортах для проходження контролю пасажирів.

Учасники наради зазначили, що в кожному аеропорту треба створити відповідні комітети з підготовки до Євро-2012, що дасть змогу забезпечити чітку та оперативну координацію з метою вирішення проблем, які виникатимуть під час підготовки, і з метою спрощення спрощенню формальностей та інших процедур.

Було ухвалено рішення зібратися найближчим часом ще раз для остаточного визначення з концепцією планування тимчасових терміналів в аеропортах міст, що приймають Євро-2012, для того, щоб вже наприкінці липня представники УЄФА конкретні схеми майбутнього функціонування цих терміналів.