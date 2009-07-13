До Харкова навідаються контролери УЄФА

Харків. 13 липня. УНІАН. Представники УЄФА 13-14 липня відвідають Харків.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, на ім’я Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА надійшов лист від місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна», в якому йдеться про те, що 13-14 липня представники Департаменту УЄФА з організації чемпіонатів Європи відвідають Харків з метою контролю виконання вимог до інфраструктури та прилеглої території стадіонів на час проведення Євро-2012.

За словами заступника міського голови – директора Департаменту з питань підготовки та проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2012 року та спорту Віктора ХРИСТОЄВА, це буде робочий візит, який надасть змогу черговий раз звірити виконання вимог УЄФА до стадіонів, провести огляд стадіону та прилеглої до КП ОСК «Металіст» території. В ході робочої зустрічі будуть обговорені питання, порушені за підсумками засідання виконавчого комітету УЄФА в Бухаресті та викладені президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ у листі на адресу М,ДОБКІНА.

Контрольний термін, який встановив УЄФА перед місцевими органами влади та ФК «Металіст» з вирішення більшості проблем, визначених у звітах за результатами огляду проектів стадіону, закінчується 31 серпня 2009 року. До цього часу УЄФА хоче отримати достатні докази того, що більшість проблем вирішено та знаходиться в полі зору організаторів реалізації проекту. Керівники проекту спільно з представниками місцевих органів влади готові до презентації та чекають на конструктивний, відкритий діалог.