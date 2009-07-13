ДТП на проспекті Гагаріна: двоє загиблих

Харків. 13 липня. УНІАН. Внаслідок ДТП, яке сталося в неділю у Харкові на проспекті Гагаріна, загинуло двоє осіб, ще троє травмовані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 12 липня на автошляху неподалік Безлюдівки зіткнулися ВАЗ-21099 та автомобіль «Газель». Внаслідок ДТП в автомобілі ВАЗ постраждало 3 чоловіки, ще 2 чоловіки загинули. Автомобіль сильно деформувало, тіла 2 загиблих рятувальникам довелося вилучати за допомогою спецінструменту.