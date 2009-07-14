Фельдман розповів виборцям, що зробив, скільки грошей витратив

Харків. 14 липня. УНІАН. У переддень з`їзду, присвяченого 10-літтю створення політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина», народний депутат України, координатор депутатського об`єднання «За Харківщину» Олександр ФЕЛЬДМАН відзвітував перед виборцями.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема, за час роботи депоб`єднання «За Харківщину» зареєстровано 50 законопроектів, направлено понад 150 офіційних листів, запитів і звернень, орієнтованих на розв’язання важливих соціально-економічних проблем Харкова та області, витрачено на добродійні потреби 15,7 млн. грн., адресну допомогу отримали 1902 людини і 322 організації.

О.ФЕЛЬДМАНОМ також ініційовано проведення звітів депутатів Блоку Юлії ТИМОШЕНКО різних рівнів: від обласного та міського - до районних рад Харківщини, повідомили у прес-службі.