Рейтинг футболістів України в сезоні 2008/2009
У Металісті найкращий Коельо
|Артем Мілевський
Журнал Футбол і сайт football.ua за підтримки ТМ Оболонь провели третій щорічний конкурс для визначення кращого гравця чемпіонату України.
За наслідками голосування "Кращим футболістом України сезону-08/09 за версією журналу “Футбол” і сайту football.ua" став нападаючий київського Динамо Артем Мілевський.
Інтернет-голосування на сайті football.ua:
1. Артем Мілевський (Динамо) - 4886
2. Даріо Срна (Шахтар) - 4514
3. Олександр Алієв (Динамо) - 1320
4. Жажа Коельо (Металіст) - 1016
5. Огнен Вукоєвич (Динамо) - 564
6. Жадсон (Шахтар) - 553
7. Олександр Ковпак (Таврія) - 379
8. Папа Гуйє (Металіст) - 331
9. Максим Калініченко (Дніпро) - 239
10. Олексій Годін (Металург З) - 203
11. Парит Джихані (Зоря) - 153
12. Дмитро Чигринській (Шахтар) - 144
13. Сергій Кузнєцов (Карпати) - 102
14. Едмар (Металіст) - 90
15. Фернандіньо (Шахтар) - 82
16. Йован Маркоскі (Ворскла) - 78
17. Ілсіньо (Шахтар) - 31
18. Бадр Ель-Каддурі (Динамо) - 30
19. Григорій Ярмаш (Ворскла) - 26
20. Мілан Обрадович (Металіст) - 25
21. Томаш Хюбшманн (Шахтар) - 20
22. Роман Єременко (Динамо) - 22
23. Денис Кулаков (Ворскла) - 18
24. Валентин Слюсар (Металіст) - 17
25. Сергій Валяєв (Металіст) - 16
26. Бетао (Динамо) - 17
27. В’ячеслав Чечер (Металург Д) - 7
27. Ахмед Даллку (Ворскла) - 7
29. Рікарду Фернандеш (Металург Д) - 6
30. Олег Красноперов (Ворскла) - 5
31. Володимир Дишленкович (Металург Д) - 2
Листи до редакції журналу Футбол:
Артем Мілевський (Динамо) - 254
Даріо Срна (Шахтар) - 192
Голоси за інших гравців не зіграли істотної ролі у визначенні переможця.
Разом:
Артем Мілевський - 5140
Даріо Срна - 4706