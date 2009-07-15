У Харкові судитимуть міліціонера

Харків. 15 липня. УНІАН. Прокуратурою Харківської області передано до суду справу стосовно 30-річного працівника лінійного відділу міліції на станції Харків-Пасажирський, а також 29-річного мешканця Харкова, які займалися незаконним виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту, а також збутом на території Південного вокзалу наркотичного засобу – екстракційного опію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури, встановлено, що виготовленням і збутом наркотику вони займалися із середини березня до середини квітня 2009 року.

Стосовно обох звинувачуваних обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Справу направлено до апеляційного суду Харківської області для визначення підсудності, повідомили у прес-службі.