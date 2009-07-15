Долар дорожчає

Харків. 15 липня. УНІАН. Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,73 грн./дол., продають – по 7,79 грн./дол. Курс купівлі-продажу готівкового долара дещо підвищився порівняно з 14 липня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,68-7,78 грн./дол., з продажу – 7,70-7,82 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі-продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% порівняно з 14 липня і становить 10,77/10,98 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,66-10,90 грн./євро, з продажу – в межах 10,89-11,10 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках сьогодні майже не змінився порівняно з 14 липня і становить в середньому 0,2242 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,3%, до 0,2435 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,21-0,239 грн./рубль, з продажу – 0,237-0,26 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,73 грн./дол., продають – по 7,79 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Середній курс купівлі-продажу євро в київських банках становить 10,81/10,96 грн./євро, що на 0,4% дорожче, ніж 14 липня.

Курс купівлі російського рубля в київських банках підвищився на 0,5% порівняно з 14 липня і становить в середньому 0,2260 грн./рубль, продажу – майже не змінився – 0,2458 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,77/7,79 грн., євро – 10,72/10,90 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,70/7,80 грн., євро – 10,60/11,20 грн., рубль – 0,22/0,25 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,73/7,77 грн., євро – 10,80/10,93 грн., рубль – 0,23/0,245 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 15 липня, становить: гривні до долара США – 7,6264, до євро – 10,670096, до російського рубля – 0,23461.