ДАІ пропонує водіям «стукати» на службу

Харків. 15 липня. УНІАН. Департамент ДАІ започатковує акцію “Не будь байдужим!”, мета якої - покращання якості роботи, посилення "прозорості" діяльності Державтоінспекції, а також налагодження партнерських стосунків з усіма учасниками дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України.

Суть акції полягає в тому, що у разі довготривалого очікування в чергах або випадків грубого та нетактовного ставлення працівників ДАІ відвідувачі можуть надіслати СМС за номером 7660. У відповідному центрі буде здійснюватися аналіз СМС, що надійшли, й вживатимуться заходи реагування до керівників підрозділів.

Акцію буде апробовано в усіх підрозділах Державтоінспекції міста Києва, у тому числі реєстраційно-екзаменаційних та діагностичних станціях ДАІ. Надалі планується розповсюдити її по Україні.

Наразі триває технічна підготовка для початку акції. У ході її Департамент ДАІ МВС України оголошує конкурс на кращий логотип для цієї акції.

Конкурс проводитиметься з 15 липня по 5 серпня 2009 року. У конкурсі можуть взяти участь усі бажаючі. Роботи потрібно надсилати до Департаменту ДАІ МВС України за адресою: 04171, м. Київ, вул. Лук`янівська, 62 з поміткою “На конкурс” або за електронною адресою: zmiddai@sai.gov.ua.

Переможець конкурсу нагороджується дипломом та грошовою премією у розмірі 2 тис. грн.