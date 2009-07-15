Харківське КРУ «потрусило» на суму понад 43 млн. грн.

Харків. 15 липня. УНІАН. Контрольно-ревізійне управління в Харківській області у першому півріччі цього року виявило велику кількість порушень законодавства, що призвело до втрат на суму понад 43 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі харківської облдержадміністрації,

серед виявлених порушень - недоотримання фінансових ресурсів – 6974,9 тис. грн., нецільові витрати – 3834,5 тис. грн., незаконні витрати – 31681,5 тис. грн., нестачі – 972,8 тис. грн. В тому числі втрати, допущені внаслідок неефективних управлінських дій на суму – 35311,5 тис. грн.

За інформацією КРУ, серед вжитих заходів за результатами ревізій органами служби подано 523 пропозиції щодо застосування фінансових санкцій, матеріали 255 ревізій передані до правоохоронних органів, крім того пред’явлено 69 позовів до суду щодо відшкодування винними особами виявлених втрат та ініційовано 79 позовів перед органами прокуратури та суб’єктами контролю.

Із загальної кількості фінансових порушень відшкодовано втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 28744,2 тис. грн., що становить 66% від виявлених.

Загалом за січень – червень ц.р. контрольно-ревізійним управлінням було проведено 536 контрольних заходів. Втрати фінансових і матеріальних ресурсів (на суму 43463,7 тис. грн.) були виявлені на 502 об’єктах.