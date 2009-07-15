В Україні скоротилося виробництво тракторів

Харків. 15 липня. УНІАН. В Україні виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в січні-червні 2009 року скоротилося на 90,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 379 штук.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, виробництво сівалок в Україні в січні-червні ц.р. скоротилося на 85,8%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 761 шт., дискових борін – на 92,3%, до 254 штук.

Довідка УНІАН. У 2008 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилося на 20%, порівняно з 2007 роком – до 6339 штук, а виробництво сівалок – на 13,5%, до 7744 штук.