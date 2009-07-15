В Дергачах і Харкові викрито підпільні гральні заклади

Харків. 15 липня. УНІАН. Працівниками Управління державної служби боротьби з економічними злочинами харківської обласної міліції викрито підпільні гральні заклади.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, гральні заклади викрито у ході здійснення заходів, спрямованих на протидію незаконній діяльності в сфері грального бізнесу.

За даними ЦЗГ, у райцентрі Дергачі правоохоронці зафіксували роботу зали ігрових автоматів і факт гри на них відвідувачами. Встановлено, що організацію та функціонування закладу здійснював його адміністратор. За результатами перевірки складено матеріал, вилучено 9 ігрових автоматів. Вирішення питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.1 ст. 203 КК України.

Крім того, під час перевірки одного з казино у Харкові задокументовано факт гри в рулетку. Допуск до рулетки здійснювала адміністратор закладу. За результатами перевірки складено матеріал, вилучено рулетку, гроші в сумі 400 грн. та фішки для гри. За цим фактом також вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.1 ст.203 КК України, зазначив представник ЦЗГ.