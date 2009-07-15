В Дергачах і Харкові викрито підпільні гральні заклади

15:51, 15 липня 2009
Харьків
0 0

Ігри організовували адміністратори залів

Харків. 15 липня. УНІАН. Працівниками Управління державної служби боротьби з економічними злочинами харківської обласної міліції викрито підпільні гральні заклади.

Як повідомив кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, гральні заклади викрито у ході здійснення заходів, спрямованих на протидію незаконній діяльності в сфері грального бізнесу.

За даними ЦЗГ, у райцентрі Дергачі правоохоронці зафіксували роботу зали ігрових автоматів і факт гри на них відвідувачами. Встановлено, що організацію та функціонування закладу здійснював його адміністратор. За результатами перевірки складено матеріал, вилучено 9 ігрових автоматів. Вирішення питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.1 ст. 203 КК України.

Крім того, під час перевірки одного з казино у Харкові задокументовано факт гри в рулетку. Допуск до рулетки здійснювала адміністратор закладу. За результатами перевірки складено матеріал, вилучено рулетку, гроші в сумі 400 грн. та фішки для гри. За цим фактом також вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками ч.1 ст.203 КК України, зазначив представник ЦЗГ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter