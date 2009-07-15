Харків відвідає делегація В’єтнаму
23:00, 15 липня 2009Харьків
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Візит відбудеться 16 липня
Харків. 15 липня. УНІАН. Харківщину відвідає в’єтнамська делегація.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, візит до Харківської області в’єтнамської делегації на чолі з Міністром сільського господарства та розвитку села Соціалістичної Республіки В’єтнам Као Дик Фато відбудеться 16 липня.
В рамках візиту, зокрема, заплановано проведення зустрічі з в’єтнамським товариством у Харкові та відвідання Харківського Національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва.
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