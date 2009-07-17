Україну восени чекає криза неплатежів за ЖКП

Харків. 17 липня. УНІАН. Україну восени чекає криза неплатежів за житлово-комунальні послуги. Такий прогноз зробив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи неконтрольоване підвищення тарифів на ЖКП місцевою владою.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, за словами О.ГОЛОБУЦЬКОГО, криза неплатежів буде найбільш актуальною пізньою осені, в розпал виборчої кампанії. «Підвищення тарифів точно не приведе до виправлення ситуації з платежами в галузі ЖКГ. Проблема накопичуватиметься і виллється пізньою осені в розпал підготовки до зимового опалювального сезону та президентських виборів. При цьому представники місцевих органів влади всю провину врешті-решт перекладатимуть на уряд, який, в особі Міністерства з питань житлово-комунального господарства, вчасно не втрутився в таку волюнтаристську затію», - вважає експерт.

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, Міністерство ЖКГ має зайняти активну і жорстку позицію щодо проблеми підвищення тарифів місцевою владою на послуги ЖКГ. «Як мінімум, чиновники ЖКГ можуть дати експертну оцінку обгрунтованості тарифної політики. А як максимум, – очолити процес судового оскарження таких рішень місцевих органів влади", - заявляє замдиректора АМС.

Він зазначає, що пасивна позиція МінЖКГ призводить до того, що негатив за неадекватні рішення, як у випадку з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, лягає, зокрема, і на уряд. "При цьому абсолютно дивує позиція чиновників, які не можуть не розуміти, що підвищення тарифів виллється жорстким посиленням кризи неплатежів", - підкреслив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.