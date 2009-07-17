Фельдман: звітувати перед виборцями мають усі депутати

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН переконаний, що звітуватись перед виборцями щорічно мають усі депутати та ті, хто перебуває на виборних посадах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі депутата, на думку О.ФЕЛЬДМАНА, такі звіти було б доцільно заслуховувати на спеціальних сесіях міських та обласних рад.

В той же час сам депутат представив харківським виборцям власний, традиційно щорічний, звіт щодо виконаної ним роботі.

Зокрема, він містить короткий виклад підготовлених ним законопроектів, листів та звернень, а також – перелік суспільно-громадських ініціатив та благодійних проектів депутата. Так, лише від імені депутатського об’єднання у Верховній Раді “За Харківщину!”, уповноваженим якого є О.ФЕЛЬДМАН, було ініційовано близько 150 листів, звернень, запитів, що стосувалися першочергових питань соціально-економічного розвитку харківського регіону.

В цілому ж за роки роботи у ВР, нардеп вніс близько 100 законопроектів, протягом останнього року прийняв 6201 виборця, вирішивши по суті 6118 питань