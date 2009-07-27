Трасу Харків-Сімферополь хочуть добудувати в кредит

«Укравтодор» веде з Нацбанком переговори про надання 3-3,5 млрд. грн. на будівництво пріоритетних доріг у країні.

Одна з перших в списку – траса Харків-Сімферополь, повідомив начальник служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець.

За його інформацією, з 235-ти млн. грн., необхідних на завершення будівництва, роботи виконані на 147 млн. грн., решти грошей поки що немає.

Євген Зражевець відзначив, що в дорожній галузі погіршала ситуація через скорочення державного фінансування на реконструкцію, будівництво й капітальний ремонт доріг.

За його даними, 80% доріг у Харківській області вимагають капітального ремонту.

«За нашими розрахунками, якщо цими проблемами ми не займемося в найближчі два-три роки, то ремонтувати буде нічого: замість доріг залишаться лише напрямки», - підкреслив він.

27.07.2009 16:23

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