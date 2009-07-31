Андрій Ющенко одружився (фото)
Церемонія відбулась у вузькому колі
Вчора у РАГСі Печерського району Києва відбулася реєстрація шлюбу старшого сина Президента України Андрія ЮЩЕНКА та Єлізавети ЄФРОСИНІНОЇ.
Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента України, церемонія реєстрації шлюбу відбулася у присутності вузького кола близьких родичів наречених.
Як нещодавно повідомила глава Секретаріату Президента Віра Ульянченко в інтерв`ю Катерині Осадчій, мова піде про скромні урочистості за участю лише найближчих людей — не більше 25 чоловік. Розкішніше і масовіше святкування, можливо, відбудеться наступного року, після президентських виборів.
Дружина сина Президента — сестра телеведучої Маші Єфросиніної, з Андрієм Ющенком вони знайомі вже кілька років.