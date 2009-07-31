«Металіст» оштрафували на 10 тис. грн.

Дисциплінарний комітет Прем’єр-Ліги оштрафував харківський «Металіст» і його суперника.

Як повідомили в прес-службі УПЛ, за порушення уболівальниками команди правил поведінки під час матчу 2-го туру Чемпіонату України (уболівальники запалили шість піротехнічних засобів, зламали 45 індивідуальних пластикових сидінь і сантехнічне обладнання в гостьовому санвузлі) клуб зобов’язали перерахувати обов’язковий грошовий внесок в сумі 10 тис. гривень. Матч відбувся 25 липня, харків’яни грали з дніпропетровцями.

Також за порушення уболівальниками команди «Дніпро» правил поведінки під час матчу 2-го туру Чемпіонату України (уболівальники скандували образливі вигуки на адресу команди-суперниці, запалили дев’ять піротехнічних засобів і кинули на футбольне поле запальничку) футбольний клуб зобов’язали перерахувати теж 10 тис. гривень.

А ФК «Карпати» вимушений заплатити штраф 1 тис. грн. за запалення уболівальниками команди піротехнічних засобів під час матчу національного чемпіонату.

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