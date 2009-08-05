Несанкціоноване сміттєве звалище в Харкові – 100-тисячний збиток
12:20, 05 серпня 2009Харьків
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Шукати винних буде районна прокуратура
Півсотні квадратних метрів сміття – більше 100 тисяч збитку. Держекоінcпекція в Харківській області виявила несанкціоноване звалище.
Як повідомляє сайт Міністерства навколишнього середовища, сміттєве звалище площею 49 кв. метрів інспектори виявили на вулиці Лінійній – це райони Новожаново і Новоселівки. Збиток від забруднення, за підрахунками екологів, – 107 тис. 236 грн.
За даними міністерства, шукати винних у забрудненні навколишнього середовища буде районна прокуратура, куди Держекоінcпекція передала матеріали.
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