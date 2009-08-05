Несанкціоноване сміттєве звалище в Харкові – 100-тисячний збиток

Півсотні квадратних метрів сміття – більше 100 тисяч збитку. Держекоінcпекція в Харківській області виявила несанкціоноване звалище.

Як повідомляє сайт Міністерства навколишнього середовища, сміттєве звалище площею 49 кв. метрів інспектори виявили на вулиці Лінійній – це райони Новожаново і Новоселівки. Збиток від забруднення, за підрахунками екологів, – 107 тис. 236 грн.

За даними міністерства, шукати винних у забрудненні навколишнього середовища буде районна прокуратура, куди Держекоінcпекція передала матеріали.

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