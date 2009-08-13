«Металіст» незадоволений перенесенням матчу з «Шахтарем»

Ставлення Дирекції «Прем’єр-Ліги» до ФК «Металіст» є грубим, неетичним і нешанобливим, заявляє футбольний клуб у зв’язку з перенесенням матчу «Металіст»-«Шахтар» на місяць.

«ФК «Металіст» не заперечує проти створення для ФК «Шахтар» умов, при яких команда зможе гідно показати себе в Лізі Європи. Але керівництво ФК «Металіст» засуджує подібну практику рішення питань щодо перенесення матчів дирекцією Прем’єр-Ліги навіть без попереднього повідомлення про це господаря поля і просить роз’яснень», - наголошується в заяві, опублікованій на офіційному сайті ФК «Металіст».

«Враховуючи вищесказане, просимо повідомити, яка інформація директора з розвитку Прем’єр-Ліги Вадима Галагана послужила підставою для перенесення дати проведення матчу, хто є ініціатором цього, які були мотиви і як це кореспондується з тим, що Прем’єр-Ліга є противником перенесення матчів, як приймалося рішення, хто головував на засіданні, і чому ВАТ «ФК «Металіст» завчасно не було проінформоване про розгляд даного футбольного клубу.

У заяві наголошується, що 11 серпня 2009 року ФК «Металіст» отримав факсом копію виписки з Постанови № 13 засідань дирекції ПЛ від 10 серпня 2009 року про перенесення дати проведення матчу 5 туру чемпіонату «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) з 22 серпня на 23 вересня (резервний день, передбачений Календарем змагань) і визначення датою проведення матчу 5 туру першості молодіжних складів команд ПЛ «Металіст» (Харків) - «Шахтар» (Донецьк) 22 вересня.

«Постанова № 13 прийнята, виходячи з інформації Вадима Галагана, а підставою для перенесення дати проведення матчу є участь команд «Металіст» (Харків) і «Шахтар» (Донецьк) у матчах Ліги Європи УЄФА, а також участь команди «Шахтар» (Донецьк) 28.08.2009 року в матчі за Суперкубок УЄФА», - говориться в заяві.

У документі наголошується, що «Металіст» надіслав Прем’єр-Лізі листа з проханням призначити дату проведення матчу 5 туру чемпіонату «Металіст» - «Шахтар» на 23 серпня і повідомив про свою згоду на визначення часу початку цього матчу залежно від часу початку матчу команди «Шахтар» (Донецьк) у Лізі Європи. Обґрунтованої відповіді від Прем’єр-Ліги харківський клуб не отримав, наголошується в заяві, підписаній генеральному директором ВАТ «ФК «Металіст» Сергієм Воликом.

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