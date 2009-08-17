У Підмосков’ї зіткнулися два Су-27

Харків. 17 серпня. УНІАН. Два винищувачі Су-27, що виконували навчально-тренувальний політ напередодні авіасалону МАКС-2009 у складі пілотажної групи «Російські витязі», зіткнулися у неділю в повітрі неподалік від аеродрому в підмосковному Жуковському.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах області, один із винищувачів Су-27 упав на житловий будинок.

«На місце падіння літака на територію садового товариства «Бєлозеріха» в селі Рибаки прибув рятувальний вертоліт «Луч». За уточненими даними, в результаті інциденту є ще одна постраждала - жінка, яка була на вулиці, одержала сильні опіки під час падіння літака», - сказав співбесідник агентства.