Курси валют у банках Харкова

Долара купують по 8,14 - 8,27 грн.

Харків. 17 серпня. УНІАН. На 17 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк – купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,45 грн.), євро - 11,6 грн. (12,1 грн.), Базис - 8,14 (8,15), 11,65 (11,92), Меркурій - 8,2 (8,3), 11,5 (11,65), Реал-банк - 8,32 (8,4), 11,75 (11,9) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 17 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США - 776.7300 (14 серпня - 774.9000) 100 EUR - 1110.2579 (14 серпня - 1107.5646) 10 RUR - 2.4485 (14 серпня - 2.4106).

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