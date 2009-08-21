Дует Бондаренко вибув з турніру в Канаді

Харків. 21 серпня. УНІАН. Українські тенісистки Олена і Катерина Бондаренко вибули зі змагань парного турніру в Канаді.

Як повідомляє сайт «Сапронов-теніс», сестри у складному матчі лише на матч-тай брейку програли в першому крузі дуету Градешке - Воскобоєва з рахунком 1:6, 6:4, 8:10.

Олена і Катерина продовжують виступи в одиночних змаганнях турніру, який проходить в Торонто.