Семиноженко знає, хто в Україні робить погоду

Харків. 21 серпня. УНІАН. Без зміни принципів формування влади Україна приречена на бутафорську незалежність, вважає лідер «Громадянського руху «Нова Україна», голова партії «Нова політика» Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Громадянського руху «Нова Україна», за його словами, сьогодні інститутам державної влади довіряють не більше 3% українців, що дорівнює статистичній похибці.

З такою владою, на думку В.СЕМИНОЖЕНКА, сама держава, рівень її соціально-економічного розвитку скоро теж стане «статистичною похибкою».

Як зазначив лідер «Громадянського руху «Нова Україна», в Україні політика «залежить від чотирьох-п`яти найбагатших людей, від них же залежать і політичні партії, і вони повністю відірвані від народу».

«Без зміни принципів формування влади Україна приречена на бутафорську незалежність. Зараз перший пункт порядку денного - створення механізму залежності влади від народу. І вирішити це питання може тільки саме суспільство. Наш громадянський рух виступає з новою ініціативою – розірвати порочний круг закритих партійних списків, за якими формується парламент, а згодом і уряд. Це питання майбутнього країни», - заявив В.СЕМИНОЖЕНКО.

Він підкреслив, що не можна пишатися державою, і при цьому соромитися тих, хто нею керує.

«Давайте пригадаємо слова французького філософа періоду Реставрації Жозефа де Местра: «Кожен народ має той уряд, якого він заслуговує», і сформуємо владу, гідну унікального, духовно та інтелектуально зрілого українського народу», - закликав лідер «Громадянського руху «Нова Україна».