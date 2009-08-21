Добкін подбає про захист прав інтелектуальної власності УЄФА

Харків. 21 серпня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло Добкін підписав розпорядження «Про забезпечення прав інтелектуальної власності УЄФА», що в черговий раз підтверджує наміри міської влади дотримуватись єдиних стандартів до підготовки Європейського футбольного форуму.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, цим розпорядженням передбачається захист прав інтелектуальної власності УЄФА на території міста Харкова, створення міської координаційної ради та затвердження відповідного положення щодо її роботи. Рекомендовано всім учасникам реалізації проекту «ЄВРО 2012 УЄФА» суворо дотримуватися норм чинного законодавства України з питань захисту прав інтелектуальної власності.