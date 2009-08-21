Результати матчів Ліги Європи за участю українських команд

6:7 не на нашу користь

Харків.21 серпня. УНІАН. У матчах плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи за участю українських команд, які відбулися 20 серпня, зафіксовані такі результати: Штурм - Металіст 1:1 (Байхлер 31 - Олійник 76) Металург Д - Аустрія 2:2 (Кінгслі 17, Димитров 90+2 - Ачимович 8, Діабанг 48) Сівасспор - Шахтар 0:3 (Гай 6, Ілсіньо 76, Кобин 87) Бенфіка - Ворскла 4:0 (Ді Марія 33, Кардосо 55 пен., Савіола 57, Велдон 77) Матчі у відповідь - 27 серпня (Шахтар - Сівасспор 25-го).

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