Маркевич не задоволений грою Металіста

Харків. 21 серпня. УНІАН. Головний тренер Металіста Мирон Маркевич висловив слова критики на адресу своєї команди на прес-конференції за підсумками першого матчу плей-офф кваліфікаційного раунду Ліги Європи з австрійським Штурмом, який завершився внічию 1:1.

«Як я і чекав, ця гра була непростою, адже суперник добре організований. У першому таймі вони нам не дали зробити нічого», - передає слова М.Маркевича прес-служба Металіста.

- За рахунок чого вам вдалося змінити хід гри в другому таймі?

- Ми трохи змінили нашу гру, на поле вийшов Шелаєв, ми стали більше контролювати м`яч.

- Ваша оцінка Жажа і його дій на полі? Не пошкодували про рішення випустити його на старті?

- Це його перша гра за півроку, поки що бразилець не в формі. За тиждень все буде зовсім по-іншому. А в цілому, звичайно, я грою взагалі не задоволений, але у нас попереду тиждень тренувань.

- Останнім часом багато помилок робили захисники: Обрадовіч, Майдану...

- Ми будемо працювати над помилками.

Франко Фода, головний тренер Штурму:

- Як і очікувалося, все переноситься до Харкова. Рахунок 1:1 для нас і позитивний, але вся боротьба попереду. У першій половині гри ми зіграли добре і не залишили супернику шансів. У другому таймі ми непогано почали, але в останні 15 хвилин здали. У нас було багато шансів. Крім того, я вважаю, що нам забили з офсайду, але то лише моя думка. Шанси перед другим матчем, як і раніше, залишаються рівними.

- Металіст здивував вас чимось? Чи стала для вас несподіванкою впевнена гра вашої команди?

- Ми можемо грати так само впевнено проти будь-якого суперника. Металіст – гарна команда, в якій є сильні гравці. Проти таких команд не можна робити помилки, а ми сьогодні, на жаль, зробили одну помилку.

- Реклама пива на стадіоні, в трансляції, у вас на піджаку ... Скажіть, це основне джерело прибутку клубу?

- На жаль, у нас в Австрії немає стільки грошей, скільки є, скажімо, у Металіста...