Курси валют у банках Харкова

Долар купують по 8,2 - 8,3 грн.

Харків. 21 серпня. УНІАН. На 21 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,45 грн.), євро - 11,7 грн. (12,05 грн.), Базис - 8,22 (8,23), 11,7 (11,99), Меркурій - 8,3 (8,4), 11,65 (11,85), Реал-банк - 8,36 (8,44), 11,86 (12,04) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 21 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 788.4400 (на 20 серпня – 784.8000), 100 EUR – 1122.9751 (на 20 серпня – 1107.5098), 10 RUR – 2.4950 (на 20 серпня – 2.4587).

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