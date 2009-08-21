Курси валют у банках Харкова
12:09, 21 серпня 2009Харьків
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Долар купують по 8,2 - 8,3 грн.
Харків. 21 серпня. УНІАН. На 21 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 8,2 грн. (продаж - 8,45 грн.), євро - 11,7 грн. (12,05 грн.), Базис - 8,22 (8,23), 11,7 (11,99), Меркурій - 8,3 (8,4), 11,65 (11,85), Реал-банк - 8,36 (8,44), 11,86 (12,04) відповідно.
Як повідомляв УНІАН, на 21 серпня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 788.4400 (на 20 серпня – 784.8000),
100 EUR – 1122.9751 (на 20 серпня – 1107.5098),
10 RUR – 2.4950 (на 20 серпня – 2.4587).
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