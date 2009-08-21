Богословська «абсолютно точно» хоче стати Президентом

Народный депутат - харьковчанка (внефракционная) Инна Богословская не намерена баллотироваться на пост харьковского городского головы в случае, если она не одержит победу на президентские выборы (запланированы на 17 января 2010 г. - SQ). Об этом 20 августа в пресс-центре информагентства Status quoзаявила И. Богословская. По ее словам, значительно больше пользы Харькову и Украине она принесет не в мэрском кресле.

Как заявила И. Богословская, она знает все проблемы города и региона, но кардинально их решить можно только на президентском посту. "У Харькова есть школы ядерной физики, физики низких температур и монокристаллов, генетики и биоинженерии, юридической науки, дизайнерского и актерского мастерства... Все это у нас есть, но покрылось пылью и тленом. Все это я и хочу возродить", - заявила И. Богословская.

И.Богословская заявила, что она "абсолютно точно будет президентом Украины". По ее словам, она планирует вести переговоры об объединении на время предвыборной кампании с Арсением Яценюком, Сергеем Тигипко и Анатолием Гриценко, которые являются "политиками новой волны". И.Богословская выразила уверенность, что к президентству ее приведут так называемые контрэлиты, то есть люди, которые глубоко разочарованы нынешней властью. "Среди таких людей есть мэры, которые ведут себя очень ответственно, есть губернаторы, которые отстраивают нормальную экономику своих областей, не следуя указаниям тех, кто поставил их на работу. Есть чиновники, которые пытаются в полностью коррумпированной государственной машине работать качественно и профессионально. И есть огромное количество контрэлит, которые не видят другого способа своей реализации, кроме ставки на новые политические команды", - заявила И.Богословская.

Справка "SQ". О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента Украины заявили: идер гражданского движения "Новая Украина" Владимир Семиноженко, нардеп Инна Богословская, председатель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Анатолий Гриценко, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, сопредседатель Совета инвесторов при Кабмине Сергей Тигипко, премьер-министр Украины, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок, мэр Киева Леонид Черновецкий, президент Украины Виктор Ющенко, лидер Партии регионов Виктор Янукович, экс-спикер Верховной Рады Арсений Яценюк.