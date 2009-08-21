Українці – Росії: дружба і не більше

Харків. 21 серпня. УНІАН. Українці хочуть мати добросусідські відносини з Росією, проте не готові до інституційного зближення з нею.

Про це свідчать результати проведеного Інститутом Горшеніна всеукраїнського соціологічного дослідження на тему «Україна. Повноліття», презентовані сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, більшість українців (70,2%) ставляться до Росії позитивно. З них 22,9% мають про Росію «дуже прихильну думку», а 47,3% - «прихильну». «Неприхильна думка» про сусідню державу склалася у 22,1% громадян України, з них кожний десятий (10,1%) характеризує свою думку про Росію як «дуже неприхильну». Не мають ніякої думки про цю країну 7,7% респондентів, а 0,2% важко відповісти.

Найбільш доцільною мірою зближення України з Росією українці (67,4%) вважають безвізове пересування громадян (для порівняння: за даними дослідження Інституту Горшеніна, проведеного в січні 2007 року, цей показник був 62%). За ним ідуть культурний взаємообмін (43,4%, в 2007 – 31,73%) і єдиний митний простір (37,1%, в 2007 – 35,59%).

Як свідчать результати опитування, при цьому українці бажають лише доброго сусідства з Росією – але жодним чином не об`єднання з нею. Так, за загальну з Росією зовнішню політику висловилися всього 13,7% (у 2007 році – 13,1%) респондентів, за загальну валюту 9,3% (у 2007 – 10,44%), за загальне законодавство 8,1% (у 2007 – 4,12%), за єдині державні органи влади 7,6% (у 2007 – 3,41%), за загальну армію 5,1% (у 2007 - 5,72%) опитаних. При цьому кожний десятий українець (10,2%, в 2007 р. – 9,64%) вважає, що будь-яке зближення з Росією недоцільне. Важко відповісти на дане питання 4,6% респондентів.

Крім того, згідно з даними дослідження, «позитивна думка» про Європейський Союз склалася у 46,8% українців. З них 11,3% заявили про те, що їх думка про ЄС «дуже прихильна». «Прихильну думку» про ЄС мають 22,6% опитаних, з них 8,9% - «дуже неприхильну». Близько п`ятої частини респондентів (19,2%) не мають ніякої думки про ЄС, а 1,5% важко відповісти.

Також дослідження засвідчило, що майже половина громадян України (47,6%) негативно ставляться до США. Причому 17,4% заявили, що мають «дуже неприхильну думку» про Сполучені Штати Америки. Позитивно ставляться до США 33,8%, з них лише 3% мають «дуже прихильну думку» про цю країну. Не мають ніякої думки про США 18,4% опитаних, а 0,5% важко відповісти.

Крім того, за даними дослідження, більшість громадян України (62,3%) негативно ставляться до НАТО. При цьому у 26,5% опитаних склалися про НАТО «дуже неприхильна думка». Позитивно сприймають цю організацію 21% респондентів, з них «дуже прихильну думку» про НАТО мають 3% жителів України. Не склалося ніякої думки про НАТО у 16,5% опитаних, а 0,5% важко відповісти.

Інститут Горшеніна провів всеукраїнське соціологічне дослідження на тему «Україна. Повноліття» з 10 по 18 серпня 2009 року. Загалом, згідно із всеукраїнською вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах України, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років. Квотами у вибірці були: вік, стать, освіта і тип населеного пункту, в якому проживає респондент. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.