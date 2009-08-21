Уряд скасує постанову про розподіл коштів на об’єкти до Євро-2012

Харків. 21 серпня. УНІАН. Кабінет міністрів України до початку роботи Верховної Ради після перерви має намір скасувати свою постанову про затвердження переліку об’єктів до Євро-2012, на які будуть витрачені кошти, передбачені заветованим Президентом законом про внесення змін до державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, о 13.00 розпочалося засідання уряду саме з цього питання.

«Очікуємо позитивне рішення. Уряд скасує постанову, яка розподіляє кошти», - сказав І.КИРИЛЕНКО

Він зауважив, що всі інші консультації між фракціями парламенту мають відбуватися після відповідного рішення уряду.

У свою чергу, перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ позитивно оцінив такий Кабінету міністрів скасувати постанову про затвердження переліку об’єктів до Євро-2012.

«Ми раді, що уряд пішов назустріч», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував закон про внесення змін до державного бюджету, яким передбачалося підвищення перерахувань Національним банком до держбюджету на 9,8 млрд. грн. з використанням цих коштів на фінансування підготовки до Євро-2012.

Сьогодні на вимогу 151 народного депутата з БЮТ проходить позачергова сесія парламенту. До порядку денного засідання внесено два питання: розгляд пропозицій Президента України до закону про зміни до державного бюджету щодо фінансування підготовки до Євро-2012 і пропозицій глави держави до закону про внесення змін до закону про президентські вибори.

В даний час роботі сесії оголошено перерву до 14.00 через непорозуміння між БЮТ та Партією регіонів щодо закону про фінансування об’єктів до Євро-2012.

Під час Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції Партії регіонів О.ЄФРЕМОВ зауважив, що фракція не голосуватиме за подолання вето Президента на цей закон. за словами О.ЄФРЕМОВА, після ухвалення даного закону профільні комітети парламенту разом з урядом мали підготувати документ з переліком об’єктів, на які будуть витрачені ці кошти. Натомість, зауважив він, 22 липня уряд самостійно визначив цей перелік, і деякі об’єкти з нього взагалі не мають стосунку до проведення Євро-2012.