У Харкові пройде турнір з гольфу

Харків. 21 серпня. УНІАН. 22-23 серпня в «Superior Golf Club» вперше в історії відбудеться турнір «Kharkov Championship Invitational Pro-Am», приурочений до Дня міста.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, турнір проходитиме на 36 лунках у форматі Stableford & Stroke Play (гра на рахунок з урахуванням гандікапу & без врахування гандікапу).

У турнірі візьмуть участь гольфісти з України, Росії, Австралії, США, Швейцарії, Кореї, Чехії, Словаччини, Шотландії, Канади.

Старт учасників турніру відбувається з ті лунки № 1 о 10.00.