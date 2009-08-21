Луценко просить Ющенка «не спускати ока» з деяких губернаторів

Харків. 21 серпня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО просить Президента Віктора ЮЩЕНКА доручити Секретаріату глави держави здійснення моніторингу відповідальності керівників облдержадміністрацій, підлеглі яких вчинили протиправні дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві на нараді у Міністерстві внутрішніх справ з керівництвом міліції, Генеральної прокуратури, СБУ.

«У нас прохання, Вікторе Андрійовичу, щоб було доручено Секретаріату Президента все ж таки налагодити моніторинг відповідальності керівників обладміністрацій у разі, якщо їхні підлеглі засуджуються за службові злочини», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він висловив переконання, що за це «має нести персональну відповідальність той, хто їх рекомендує (чиновників при прийомі на держслужбу - УНІАН), оскільки вони ж вам пропонують ці кандидатури».

Міністр нагадав, що цього року викрито 1200 посадових осіб, які скоїли службові злочини.