Частина стадіону Металіст стане державною власністю

Харків. 21 серпня. УНІАН. Після завершення реконструкції стадіону «Металіст» частина обласного спорткомплексу стане державною власністю.

Про це повідомив директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Віктор Христоєв, передає портал 2012ua.

За його словами, після закінчення реконструкції ОСК «Металіст» буде підписано договір між Харківською обласною радою, обласною адміністрацією та Міністерством у справах сім`ї, молоді та спорту України про передачу частини майна в держвласність.

«Проект цього договору вже готовий і в даний час проходить узгодження в облраді, та харківського відділення Мінсім`ї», - уточнив Христоєв.

Директор Департаменту додав, що власник стадіону - обласна рада - не проти такого бажання уряду. «Наше завдання - швидше отримати асигнування на реконструкцію», - сказав Віктор Христоєв.

Частка держави в «Металісті» буде пропорційна кількості грошей, які уряд дасть на реконструкцію спорткомплексу.

Віктор Христоєв нагадав, що, за останніми даними, на підготовку до Євро-2012 в Харкові витрачено 1,36 мільярдів гривень. З цих грошей 119 мільйонів гривень - кошти Державного бюджету, кошти місцевих бюджетів 271 мільйонів гривень (з них - 185 млн. дал міський бюджет), 976 мільйонів на підготовку до Євро-2012 витратили інвестори (група DCH - 493 млн. грн.).